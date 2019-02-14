مقتل عناصر ميليشيا تابعة للصدر بانفجار شمال بغداد

قتل ثمانية عناصر من فصائل سرايا السلام التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر الخميس، في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية لهم شمال بغداد، بحسب ما أفادت مصادر أمنية عراقية.

وقال أحد المصادر لوكالة الصحافة الفرنسية طالبا عدم كشف هويته إن "عبوة ناسفة انفجرت على دورية تابعة لقوات سرايا السلام لدى مرورها على الطريق السريعة قرب مدينة سامراء، ما أدى إلى مقتل ثمانية منهم وإصابة آخرين بجروح".

وأوضح مصدر أمني أن مسؤول فوج التدخل السريع في مدينة سامراء بين القتلى إلى جانب مصور حربي تابع للفصيل الذي شارك في معارك دحر تنظيم داعش من البلاد.

وتنتشر قوات سرايا السلام منذ نحو خمسة أعوام في مدينة سامراء ومحيطها، التي تضم ضريح الإمامين العسكريين لدى الشيعة.

وجاء انتشار سرايا السلام، في أعقاب اجتياح داعش للعراق في منتصف 2014، وسيطرته على ما يقارب ثلث مساحة البلاد، من ضمنها أراض شاسعة في محافظة صلاح الدين ذات الغالبية السنية، والتي تقع فيها مدينة سامراء.