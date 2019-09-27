مقتل فلسطيني بمواجهات على حدود قطاع غزة

قتل فلسطيني بنيران إسرائيلية، الجمعة، خلال مواجهات على طول الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، وفق ما أفاد مصدر طبي في القطاع.



وأصيب ساهر عوض الله عثمان (20 عاما) بجروح قاتلة في صدره بنيران القوات الإسرائيلية في شرق رفح، جنوب القطاع، فيما أصيب 32 آخرون بجروح خلال التظاهرات، وفق المصدر نفسه.

وتجمع نحو سبعة آلاف متظاهر في نقاط مختلفة على الحدود وعمد بعضهم إلى رشق القوات الإسرائيلية بالحجارة والعبوات الناسفة، وفق ما أفاد متحدث عسكري إسرائيلي.



ومنذ مارس 2018، تشهد الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل تظاهرات أسبوعية تتخللها مواجهات، للمطالبة برفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ أكثر من عشرة أعوام.



ومنذ ذلك الحين، قتل ما لا يقل عن 309 فلسطينيين بنيران إسرائيلية، فيما قتل ثمانية إسرائيليين.



وخاضت إسرائيل وحركة حماس ثلاث حروب في القطاع منذ 2008.

