مقتل فلسطيني حاول مهاجمة حراس إسرائيليين في الضفة

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الجمعة، مقتل فلسطيني هاجم حراس أمن بسكين عند نقطة تفتيش في طولكرم شمال الضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان إن الحراس، وهم مدنيون يعملون لحساب هيئة تابعة للوزارة، طلبوا من المهاجم التوقف قبل أن يطلقوا النار عليه.

وأكّدت وزارة الصحة الفلسطينية من جانبها أن شخصا قتل بنيران إسرائيلية من دون أن تحدد هويته على الفور.

وكانت الوزارة الفلسطينية قالت، في وقت سابق الجمعة، إنّ 48 شخصا أصيبوا بجروح، 15 منهم بالرصاص الحيّ، في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس إن نحو 4,500 فلسطيني قاموا بأعمال شغب قرب السياج الحدودي وألقى بعضهم مقذوفات وقنابل حارقة، مشيرة إلى أن "عددا منهم اخترق السياج في شمال القطاع لكنهم عادوا للقطاع على الفور".

ويتظاهر الفلسطينيون كل يوم جمعة في عدة نقاط على حدود القطاع المحاصر مع إسرائيل منذ مارس 2018، ضمن ما يسمونها "مسيرات العودة".