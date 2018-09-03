مقتل فلسطيني 'حاول تنفيذ عملية طعن' في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل فلسطيني الاثنين بعد أن اندفع وهو يحمل سكينا إلى نقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على تويتر أن الحادث وقع قرب مستوطنة كريات أربع في الضفة، مشيرا إلى أن الفلسطيني تقدم باتجاه القوات من حاجز تل أفوت في الخليل فأطلقت عليه النار.

ولم يصب أي من الجنود الإسرائيليين بأذى.

متابعة للتقارير عن محاولة #الطعن بالقرب من #كريات_أربع، يتضح من التحقيق الاولي ان المخرب أخذ #سكينًا وتقدم باتجاه القوات من حاجز تل أفوت في #الخليل. القوات أطلقت باتجاهه النار وقامت بتحييده دون وقوع إصابات في صفوف قواتنا pic.twitter.com/6zMOU7TtGC — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 3, 2018

وأعلنت الشرطة الفلسطينية أن المهاجم هو وائل الجعبري وعمره 27 عاما.