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مقتل فلسطيني 'حاول تنفيذ عملية طعن' في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي عند نقطة تفتيش في كريات أربع

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل فلسطيني الاثنين بعد أن اندفع وهو يحمل سكينا إلى نقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على تويتر أن الحادث وقع قرب مستوطنة كريات أربع في الضفة، مشيرا إلى أن الفلسطيني تقدم باتجاه القوات من حاجز تل أفوت في الخليل فأطلقت عليه النار.

ولم يصب أي من الجنود الإسرائيليين بأذى.

وأعلنت الشرطة الفلسطينية أن المهاجم هو وائل الجعبري وعمره 27 عاما.

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