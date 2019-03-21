مقتل فلسطيني في الضفة الغربية

قُتل فلسطيني مساء الأربعاء في الضفّة الغربيّة بحسب ما أعلنت السُلطات الفلسطينية، في وقت قال الجيش الإسرائيلي إنّ جنديّاً أطلق النار بعد أن تمّ استهداف مركبات إسرائيليّة بحجارة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن أحمد مناصرة (26 عاماً) قُتل بالقرب من نقطة تفتيش بجوار بيت لحم.

من جهته، أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن جندياً "فتح النار بعد أن لاحظ أن حجارة أُلقِيت على مركبات إسرائيلية". وأضاف في بيان أنه "سيتم التحقق" مما حدث، بدون إعطاء مزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك غداة مقتل شابين فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة إن رائد حمدان (21 عاما) وزيد نوري (20 عاما) أصيبا حين أطلق جنود إسرائيليون النار عليهما في سيارتهما قرب موقع "قبر يوسف" في محيط نابلس وتوفيا على الفور.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الجنود فتحوا النار عند إلقاء متفجرات في اتجاه مصلين يهود كانوا يزورون الموقع.