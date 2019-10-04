مقتل فلسطيني قرب السياج على حدود غزة

قتل فلسطيني الجمعة برصاصة أصابته في صدره أطلقها جنود إسرائيليون خلال صدامات قرب الحدود في شمال شرق قطاع غزة، وفق ما أكد أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس.



وقال القدرة إن الشاب قتل برصاصة في الصدر شرق جباليا ويدعى علاء نزار عايش حمدان (28 عاماً)، وذلك خلال التظاهرات الأسبوعية قرب جباليا في شمال شرق القطاع.

وقد أصيب 14 فلسطينيا آخرون بجروح خلال الصدامات، بعضهم نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، حسب المصادر الطبية.

وتقول تقارير إن أكثر من 300 فلسطيني قتلوا فيما جرح نحو 17 ألف آخرون، منذ اندلاع التظاهرات على حدود غزة في 30 مارس 2018.



