مقتل قيادي في تنظيم القاعدة بتونس

أعلنت وزارة الدفاع التونسية أن قياديا في تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي" قتل، الأحد، وصصيب آخر خلال عملية لمكافحة الارهاب في وسط غرب البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد زكري لفرانس برس إن "قياديا إرهابيا في جماعة عقبة بن نافع قتل خلال عملية لمكافحة الارهاب نفذتها القوات العسكرية والحرس الوطني في منطقة القصرين الجبلية" قرب الحدود الجزائرية.

وأضاف زكري أن "إرهابيا" آخر أصيب خلال العملية المستمرة في منطقة القصرين الجبلية الحدودية، حيث تنشط مجموعات متطرفة، من دون أن يدلي بتفاصيل إضافية عن هويتهما.

وجماعة عقبة بن نافع هي فرع محلي لتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".

وتواظب قوات الأمن التونسية على تنفيذ عمليات تمشيط في منطقة القصرين التي تعد معقلا لمجموعات متشددة، بينها "جند الخلافة" المرتبطة بتنظيم "داعش" الإرهابي.

وواجهت تونس منذ ثورة 2011 هجمات إرهابية أسفرت عن مقتل العشرات من الجنود والشرطة، إضافة الى مدنيين وسياح أجانب.