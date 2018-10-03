مقتل قيادي من داعش في سيناء

قتل قيادي بالفرع المصري لتنظيم داعش الذي يتمركز في شمال سيناء كما قتل 15 "إرهابيا" خلال عملية مداهمة في المحافظة، حسب ما أكدت مصادر أمنية الأربعاء.

وقال مسؤول أمني في محافظة شمال سيناء لوكالة الصحافة الفرنسية إن "أبو حمزة المقدسي هو أحد القادة الميدانيين لتنظيم داعش بسيناء وشارك في عمليات ضد قوات الجيش".

وأضاف أن المقدسي "تسلل من غزة إلى مصر للمشاركة في العمليات وتم قتله الاثنين أثناء قصف للقوات الجوية المصرية بمنطقه جنوب بلدة الشيخ زويد" بشمال سيناء.

وكان تنظيم داعش قد أعلن الثلاثاء مقتل المقدسي موضحا أنه فلسطيني وكان مسؤولا عن "التخطيط والتدريب" في شمال سيناء.

ولم يتسن الحصول على تأكيد من الجيش لمقتل المقدسي.

مقتل 15 متشددا

قال مسؤول أمني الأربعاء إن قوات الشرطة قتلت 15 "عنصرا إرهابيا" في مداهمة لإحدى المزارع في مدينة العريش من دون أن يحدد متى حدث ذلك.

وأضاف المسؤول أن المداهمة حصلت بعد أن "وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد استعداد بعض العناصر الإرهابية بالعريش، للقيام بعمليات عدائية بالتزامن مع احتفالات السادس من (تشرين الأول) أكتوبر" ذكرى عبور الجيش المصري قناة السويس في حرب تشرين عام 1973.

منذ أن أطاح الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي في تموز/يوليو 2013، تدور مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومجموعات إسلامية متطرفة، خصوصا في شمال ووسط سيناء أوقعت مئات القتلى من الجانبين.

وأطلق الجيش في التاسع من شباط/فبراير عملية عسكرية شاملة في شمال ووسط سيناء تستهدف القضاء على المتطرفين المسلحين الذين يسميهم "التكفيريين".

وأسفرت هذه العملية حتى الآن عن مقتل نحو 300 من "التكفيريين" وما يزيد على 30 جنديا، بحسب أرقام الجيش.