مقتل كاهن رعية مار يوسف للأرمن في القامشلي

قتل صباح الاثنين الأب حنا إبراهيم الملقب بـ "هوفسيب بيدو" كاهن رعية مار يوسف للأرمن الكاثوليك في القامشلي ووالده إبراهيم في هجوم مسلح نفذه مجهولون خلال سفرهم من محافظة الحسكة إلى دير الزور السورية.

وأفاد مراسل "الحرة" نقلا عن مصادر مقربة من الكنيسة بأن الاب حنا والده فقدا حياتهما بعد أن تم استهداف سيارته على الطريق الواصل بين الحسكة ودير الزور أثناء توجهه لترميم كنيسة الأرمن الكاثوليك في دير الزور.

وتسيطر قوات سوريا الديموقراطية "قسد" على محافظة دير الزور بعد طرد تنظيم داعش منها.

ومنذ هجوم أنقرة في التاسع من أكتوبر الذي سبقه انسحاب أميركي من نقاط حدودية عدة، اختلطت الأوراق في مناطق سيطرة الأكراد في شمال شرق سوريا، ودخلت قوات النظام وحليفتها روسيا إلى المعادلة.

وفي السابع من أكتوبر، انسحبت قوات أميركية حاربت لسنوات إلى جانب الأكراد ضد تنظيم داعش، من نقاط حدودية عدة مع تركيا، وبعد يومين، بدأت تركيا وفصائل سورية موالية لها هجوما ضد المقاتلين الأكراد سيطرت خلاله على منطقة حدودية بطول نحو 120 كيلومترا.

وعلقت تركيا هجومها في 23 أكتوبر بعد وساطة أميركية واتفاق مع روسيا نص على أن تسهل موسكو انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية، التي تصنفها أنقرة مجموعة "إرهابية"، من منطقة بعمق 30 كيلومترا من الحدود مع تركيا.

كما تم الاتفاق على تسيير دوريات مشتركة قرب الحدود، تستثني بشكل أساسي مدينة القامشلي.