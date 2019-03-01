مقتل متشددين بغارة أميركية في الصومال

أعلن الجيش الأميركي الجمعة أن مقاتلاته قصفت الخميس أهدافا لحركة الشباب الإسلامية المتطرفة في الصومال.

وقالت القيادة العسكرية الأميركية لإفريقيا (أفريكوم) في بيان إن 26 من عناصر الشباب قتلوا في غارة جوية محددة الهدف في منطقة حيران شمال مقديشو.

وقال الجنرال غريغوري هادفيلد المدير المساعد لأنشطة الاستخبارات في أفريكوم إن "هذا العمل يظهر تصميم الحكومة الاتحادية في الصومال على تفكيك شبكة الشباب بمساعدة الولايات المتحدة".

وأضاف أن "الضربات الدقيقة مثل هذه تبقي الضغط على الشباب ونظامهم للتحضير لاعتداءات مع إضعاف قواتهم وقدرتهم على تنسيق الهجمات ضد الشعب الصومالي".

وهذه ثالث غارة أميركية ضد الحركة المتشددة خلال أسبوع بعد ضربة نفذت الأحد وسط الصومال وخلفت 35 قتيلا بحسب تقديرات أفريكوم، وأخرى نفذت الاثنين وأدت إلى سقوط 20 قتيلا بين مسلحي الشباب.

وقالت أفريكوم إن هذه الغارات كانت تهدف لتفادي هجوم على مدينة بلدوين.