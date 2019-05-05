مقتل متظاهر إثر احتجاجات بغرب السودان

توفي متظاهر سوداني متأثرا بجروح أصيب بها خلال صدامات بين قوات الأمن ومتظاهرين من معسكر نازحين في ولاية دارفور، حسب ما أفاد به مسؤولون طبيون الأحد.

واندلعت أعمال عنف السبت حين اشتبك متظاهرون من مخيم عطاش مع جنود وقوات شبه عسكرية في مدينة نيالا عاصمة ولاية دارفور، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وقالت لجنة أطباء تشكل جزءا من حملة التظاهر ضد المجلس العسكري السوداني الحاكم في بيان "توفي شخص جراء جروح في البطن (أصيب بها) أثناء تفريق قوات الأمن للمتظاهرين في نيالا".

وأكد مسؤول طبي في مستشفى في دارفور نقل إليها المتظاهر، مقتله.

ويشهد السودان تظاهرات شبه يومية على خلفية أزمة اقتصادية خانقة. وبدأت الاحتجاجات في 19 كانون الأول/ديسمبر بعد قرار الحكومة رفع سعر الخبز قبل أن تتصاعد وتتوسّع إلى كل أنحاء البلاد ضد نظام الرئيس عمر البشير الذي أطاحه الجيش في 11 نيسان/أبريل.

ويقول مسؤولون إن 65 شخصا على الأقل قتلوا في أعمال عنف مرتبطة بالتظاهرات.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية قالت السبت إن أربعة من عناصر قوات الأمن أصيبوا "بجروح بليغة" في مواجهات بين متظاهرين قدموا من مخيم نازحين وجنود وقوات شبه عسكرية في دارفور غرب السودان، في حين لم تسجل إصابات بين المحتجين.

لكن ائتلاف الحرية والتغيير الذي يقود التظاهرات قدم رواية مختلفة للأحداث وندّد بما أسماه "هجوم الجيش على المتظاهرين السلميين في نيالا".

ومنذ 2003 يشهد إقليم دارفور الشاسع الذي تعادل مساحته مساحة فرنسا نزاعا مسلحا بين قوات الخرطوم من جهة ومتمردين من أقليات عرقية يتهمون نظام البشير بتهميشهم.

وخلفت الحرب الدائرة في الإقليم أكثر من 300 ألف قتيل و2.5 مليون مشرد، وفقا للأمم المتحدة.

وتراجع العنف في دارفور في السنوات الأخيرة، لكن وقعت أحداث عنف في 13 نيسان/أبريل الفائت في مخيم كلمه للنازحين وأسفرت عن مقتل 14 شخصا، حسب ما أفاد الإعلام الرسمي.