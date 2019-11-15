مقتل متظاهر إيراني خلال احتجاجات على رفع أسعار البنزين

قتل متظاهر إيراني على يد القوات الأمنية، الجمعة، في مدينة سيرجان وسط البلاد، أثناء احتجاجات على رفع أسعار البنزين، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأورد موقع إيران إنترناشيونال الخبر في تغريدة على تويتر

وكانت الشركة الوطنية الإيرانية لتوزيع المنتجات النفطية، أعلنت الجمعة ارتفاع سعر البنزين الحر ثلاثة أضعاف سعره الحالي في البلاد.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لاحتجاجات شعبية في عدة مدن إيرانية، بما فيها مدينتا ماهشهر، والأهواز.

وبحسب مقاطع الفيديو المنتشرة من مدينة الأهواز، جنوب غربي إيران، طالب بعض المواطنين بالاعتصام، مرددين شعار: "أيها الأهوازي الغيور.. أوقف سيارتك".

وتظهر بعض المقاطع المتداولة من احتجاجات مدينة ماهشهر مجموعة من السائقين يطلقون زوامير سياراتهم بشكل مستمر، لإحداث ضجيج، تعبيرًا عن الاحتجاج، بالإضافة إلى مجموعات أخرى من المواطنين يضرمون النيران وسط الشوارع.

كما تم نشر مقاطع فيديو متعددة على مواقع التواصل الاجتماعي لاحتجاجات المواطنين في مدن إيرانية أخرى، من بينها مدينة شيبان وشوشتر.

تجدر الإشارة إلى أن انتشار أنباء حول ارتفاع أسعار البنزين، فجر الجمعة، أدى إلى خروج الشعب في مدن جنوب إيران إلى الشوارع، وتنظيم تجمعات احتجاجًا على قرار الحكومة الأخير.

ودعا المحتجون في مدينة المحمرة التابعة لمحافظة خوزستان، جنوب غربي إيران، إلى "استقالة الرئيس الإيراني، حسن روحاني"، بحسب المقاطع المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي.