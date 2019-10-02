مقتل متظاهرَين وإحراق مبنى حكومي جنوبي العراق

قتل متظاهران بالرصاص، مساء الأربعاء، في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، ما يرفع حصيلة القتلى إلى 5 منذ بدء الاحتجاجات في البلاد يوم الثلاثاء.

وقال مدير عام دائرة الصحة في ذي قار عبد الحسين الجابري لفرانس برس إن شخصين قتلا في الاحتجاجات، إضافة إلى إصابة 16 شخصاً بجروح بينهم 11 من القوى الأمنية.

واتهمت الحكومة العراقية "معتدين" و"مندسين" بالتسبب "عمداً بسقوط ضحايا بين المتظاهرين".

في هذه الأثناء، ذكرت مصادر للحرة أنه تم إحراق مبنى دائرة إسكان محافظة ذي قار القريب من مبنى المحافظة.

كما قطع محتجون غاضبون، الأربعاء، الطريق المؤدية لمطار بغداد الدولي، بالتزامن مع استمرار التظاهرات في عدد من مناطق العاصمة.

واستخدمت قوات الأمن العراقية الرصاص الحي والمطاطي والقنابل المسيلة للدموع لتفريق جمع المحتجين المطالبين بتوفير الخدمات وفرص العمل ومكافحة الفساد.

وعبرت الأمم المتحدة الأربعاء عن قلقها بشأن العنف ودعت إلى الهدوء، إذ أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت في بيان على الحق في الاحتجاج.