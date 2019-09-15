مصر.. مقتل عناصر مجموعة "إرهابية" أثناء تخطيطهم لهجوم

أعلنت وزارة الداخلية المصرية الأحد إصابة أربعة عناصر من قوات الشرطة بعد تبادل لإطلاق النار مع مجموعة من العناصر "الإرهابية" المتمركزة في منطقة "جلبانة" في محافظة شمال سيناء.

وقد داهمت الشرطة مقر المجموعة "الإرهابية" خلال وقت تخطيطهم سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة، مما أسفر عن مقتل أفرادها.

وأضاف بيان لوزارة الداخلية أن معلومات قد وصلت للأمن الوطني حول وجود مجموعة من العناصر "الإرهابية" بمنطقة "جلبانة" بشمال سيناء، "وجرى التعامل مع تلك المعلومات لتحديد أماكن وجود هذه العناصر وتتبعها".

وأوضح البيان أن القوات الأمنية عثرت مع العناصر "الإرهابية" على "عدد من الأسلحة الآلية، وكمية من الذخيرة، وعدد من الأدوات التي تستخدم في تصنيع العبوات وطبنجة".

وأشار بيان الداخلية إلى أن هذه المعدات تم الاستيلاء عليها عقب قيام المجموعة "الإرهابية" بالهجوم على أحد أفراد الشرطة في الرابع من يناير 2018، كما تبين أن السيارة المضبوطة "مبلغ عن سرقتها بالإكراه من أحد المواطنين".

ومنذ سنوات تصارع مصر تمردا مستمرا في شمال سيناء تقوده الآن جماعة تابعة لداعش. وزادت حدة القتال في 2013 بعد إطاحة الجيش بالرئيس الأسبق محمد مرسي.