مقتل محتج على شح المياه في إيران

قالت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا" إن الشرطة قتلت رجلا أثناء محاولتها تفريق احتجاج اندلع بسبب شح المياه في جنوب إيران.

وأطلقت الشرطة النار في الهواء بعد أن فرفت الحشد، حسب الوكالة.

وتلقى أحد المحتجين رصاصة في عنقه ونقل إلى المستشفى حيث مات.

وبدأت الاشتباكات بعد أن أزالت السلطات مضخات مياه غير قانونية من أحد الأنهار جنوبي البلاد.

وخلال الأسابيع الأخيرة اندلعت عدة احتجاجات بجنوب إيران بسبب نقص المياه.

ويعاني معظم أجزاء البلاد من الجفاف وفي بعض المناطق، تحولت مياه الصنابير إلى مياه موحلة أو مالحة.