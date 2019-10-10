مقتل مدنيين بقصف كردي للأراضي التركية

قتل 6 مدنيين على الأقل، بينهم طفل وفتاة، وأصيب العشرات الخميس بقصف كردي طال الأراضي التركية المحاذية للحدود مع سوريا، مع استمرار الهجوم التركي في شمال شرق هذا البلد، وفق السلطات.



وقتل ثلاثة مدنيين في إقليم نصيبين الحدودي في محافظة مردين، وفق ما أفاد مسؤول تركي.

وفي محافظة شانلي أورفا المجاورة، قتل ثلاثة مدنيين بينهم طفل وفتاة بسقوط قذائف وصواريخ على مدينتي أقجة قلعة وجيلان بينار، وفق السلطات المحلية.



وقالت السلطات في شانلي أورفا في بيان إن طفلا سوريا في شهره التاسع اسمه محمد عمر، وموظفا تركيّا ​ملحقا بوزارة المال اسمه جيهان غونس قتلا.



والقتيلة الثالثة هي فتاة في الحادية عشرة، أصيبت بشظايا قذيفة فيما كانت تلهو في شارع في جيلان بينار، بحسب السلطات في شانلي أورفا في بيان منفصل.



كذلك، أصيب سبعون شخصا في محافظتي شانلي أورفا ومردين.



وبدأت تركيا الأربعاء هجوما على المقاتلين الأكراد المدعومين من الغرب لمقاتلة تنظيم داعش.

ومنذ بدء الهجوم، سقطت قذائف عدة أطلقتها وحدات حماية الشعب الكردية على مناطق تركية حدودية.



وفي أقجة قلعة، غادرت عائلات عدة منازلها وخلت الشوارع بعدما طلبت البلدية من السكان الاحتماء، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.