بسلاح رشاش.. مقتل مدير مدرسة في مكة

قتل مدير مدرسة في السعودية إثر إصابته بأربع رصاصات من سلاح رشاش الخميس، على خلفية نزاع حول قطعة أرض.

وقد وقعت الجريمة في مجمع مدارس العوامر بقرية المروة بمحافظة العرضيات التابعة لمنطقة مكة.

وأطلق مسلح الرصاص من رشاش لتستقر أربع طلقات في جسد الناظر، أودته قتيلا على الفور.

وأفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر أمنية، بأن سبب الجريمة يعود إلى خلاف بين القاتل والضحية.

وتبين أن الخلاف كان على أرض متنازع عليها بين المتهم بالقتل وشخص آخر، وقد تدخل مدير المدرسة، المعروف بدماثته وحسن خلقه، للتوسط بينهما.

