مقتل مسلح بعد مطاردة طويلة مع الشرطة

قتل رجل في مدينة كليفلاند بولاية تكساس نفسه بطلق ناري بعد أن قتل امرأة وأصاب آخرين بجروح.

وقالت الشرطة إن بافول فيدو (65 عاما) أنهى حياته بعد مطاردة مع الشرطة استمرت ساعات في المدينة التي تقع شمال هيوستن.

وكان المتهم قد أطلق النار في مقر شركة سباكة في وقت مبكر من صباح الأربعاء، ليقتل امرأة ويصيب اثنين آخرين بجروح.

وبعد أن فر هاربا بسيارة، طارده شرطي لمسافة حوالي ثلاثة كيلومترات حتى توقفت سيارة المتهم في ساحة انتظار سيارات، وهناك خرج منها ليفتح النار على الشرطي ويصيبه في كتفه، ما استدعى نقله إلى المستشفى.

بعد ذلك تعرفت الكلاب البوليسية المدربة على مكان المسلح، وعندما حاصرته الشرطة، أطلق النار على نفسه ومات على الفور.

ولم تتضح بعد ظروف إطلاق النار لكن تقارير ذكرت أنه كا قد تسلم أمر إخلاء من بناية استأجرها من الشركة التي وقع فيها إطلاق النار.