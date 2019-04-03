مقتل مغني الراب هاسل.. القبض على مشتبه به

قال مسؤولون بشرطة لوس أنجليس إن الشرطة ألقت القبض الثلاثاء على المشتبه به في قتل مغني الراب نيبسي هاسل رميا بالرصاص والذي وقع نتيجة خلاف شخصي.

وقالت إدارة شرطة لوس أنجليس في بيان على تويتر إن "إيريك هولدر المشتبه به في قتل نيبسي هاسل ألقي القبض عليه وهو رهن الاحتجاز لدى الشرطة".

وتعرض هاسل (33 عاما) لإطلاق نار عدة مرات مساء الأحد أمام متجر الملابس الذي يمتلكه في جنوب لوس أنجليس وجرى نقله إلى مستشفى حيث أعلنت وفاته.

وقالت الشرطة إن شخصين آخرين أصيبا في إطلاق النار.

وقال قائد الشرطة مايكل مور للصحافيين إن هولدر (29 عاما) وهو من سكان لوس أنجليس لاذ بالفرار من مكان الجريمة في سيارة تقودها امرأة مجهولة.

ونشأ هاسل في جنوب لوس أنجليس وكثيرا ما كان يتحدث عن أنه كان ينتمي لإحدى عصابات الشوارع خلال سنوات مراهقته. وذكرت تقارير إعلامية أنه أصبح ناشطا محليا منذ ذلك الحين.

وترشح ألبومه الأول "فيكتوري لاب" لجائزة جرامي لأفضل ألبوم راب في العام الحالي.