مقتل ناشط عراقي وزوجته برصاص مجهولين في البصرة

أفاد مسؤولون أمنيون بمقتل الناشط ورسام الكاريكاتير العراقي حسين عادل وزوجته سارة الخميس على يد مسلحين اقتحموا منزلهما في مدينة البصرة جنوب العراق.

وقال المسؤولون إن ملثمين أطلقوا النار على الناشط وزوجته في وقت مبكر الخميس، ويأتي ذلك في خضم الاحتجاجات التي تشهدها عدة مناطق عراقية ضد الفساد وتردي الخدمات.

وكان الزوجان يشاركان في الاحتجاجات مساء الأربعاء في البصرة قبل أن يتم اغتيالهما بعد ذلك بساعات لدى عودتهما إلى شقتهما.

وقال ناشطون إنهما كانا يسعفان المصابين في التظاهرات.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية القتل، فيما المدينة شهدت عدة اغتيالات خلال العام الماضي.

وتأتي هذه الأنباء مع سقوط قتلى وجرحى في تجدد الاحتجاجات لليوم الثالث على التوالي في عدة مدن عراقية.