مقتل وإصابة إسرائيليين في هجومين

أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة آخريْن في إطلاق نار بالقرب من إحدى مستوطنات الضفة الغربية، وإصابة شرطيين في عملية طعن في القدس فضلا مقتل ثلاثة فلسطينيين متهمين بتنفيذ هجمات.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر "تويتر" إن القوات الإسرائيلية فرضت طوقا أمنيا شاملا على مدينة رام الله في أعقاب الهجوم الذي وقع في مفرق أساف وراح ضحيته إسرائيلييْن.

وأضاف أن أعمال فحص شاملة تجري في مداخل ومخارج المدينة بالإضافة إلى تعزيز قوات الجيش في الضفة بعدة كتائب إضافية.

​وأضاف المتحدث أن "الحديث عن مخرب خرج من سيارته وأطلق النار باتجاه محطة للحافلات في المفرق باتجاه جنود ومدنيين كانوا في المكان".

وفي وقت سابق، أعلن ناطق باسم الشرطة الإسرائيلية مقتل فلسطيني الخميس بعدما طعن شرطييْن في البلدة القديمة في القدس.

وقال المتحدث إن أحد الشرطيين يعاني من جروح بالغة الخطورة فيما أصيب الثاني بجروح طفيفة، مشيرا إلى أن المهاجم فلسطيني من الضفة الغربية وكان في الـ26 من العمر.

وتبنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عمليتين في الضفة الغربية، إحداها نفذت الأربعاء، قتل منفذاها.

وفي عمليتين منفصلتين ليل الأربعاء وصباح الخميس، قتلت السلطات الإسرائيلية فلسطينيين تتهمهما بتنفيذ هجومين ضد إسرائيليين. ولم تؤكد الشرطة وجود علاقة بين الهجومين وطعن الشرطيين في القدس الخميس.

وكانت البلدة القديمة في الشطر الفلسطيني من القدس ومحيطها قد شهدت هجمات عديدة استهدفت إسرائيليين من قبل فلسطينيين مسلحين بسكاكين غالبا.