مقتل 10 أشخاص في تحطم طائرة بتكساس

لقي 10 أشخاص مصرعهم في حادث تحطم طائرة مدنية صغيرة بعيد إقلاعها من مطار مدينة أديسون في تكساس صباح الأحد، حسب متحدثة باسم المدينة.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن طائرة تعمل بمحركين من طراز "بيتش كرافت BE-350" سقطت في حظيرة طائرات خالية في المطار الذي يقع في منطقة دالاس واشتعلت فيها النيران.

وأشارت ماري روزنبليث، المتحدثة باسم مدينة أديسون إلى أنه لم ينجو أحد في الحادث.

ووصل ممثلون لإدارة الطيران المدني ومجلس سلامة النقل إلى موقع تحطم الطائرة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى الحادث.

وقالت مصادر لشبكة "سي بي أس" إن الطائرة فقدت أحد المحركين خلال الإقلاع، ثم انحرفت يسارا وسقطت في الحظيرة.