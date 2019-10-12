مقتل 10 مدنيين بنيران تركية شمالي سوريا

قتل 10 مدنيين، السبت، في قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار في اليوم الرابع من الهجوم التركي ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "المدنيين قتلوا بنيران القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها" في ثلاث مناطق متفرقة، مشيرا إلى أن بينهم من قتل في قصف مدفعي وجوي وآخرين في إطلاق نار.

وتخوض القوات الكردية السبت لليوم الرابع معارك عنيفة للحد من تقدم القوات التركية في مناطق سيطرتها في شمال شرق البلاد.

وتمكنت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها من السيطرة خلال الليل على 11 قرية حدودية، غالبيتها قرب مدينة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأعلنت تركيا السيطرة على بلدة رأس العين، يوم السبت، إلا أن القوات الكردية نفت ذلك.