مقتل 11 شخصا بانقلاب قارب في ميزوري

قتل 11 شخصا على الأقل بعد أن انقلب قارب سياحي برمائي يحمل 31 راكبا وغرق أثناء عاصفة شديدة في بحيرة في جنوب ولاية ميسوري الأميركية.

وقال دوغ رادر رئيس مقاطعة ستون إن سبعة آخرين نقلوا إلى المستشفى بعد الحادث الذي وقع في بحيرة تيبل روك بالقرب من برانسون ، أحدهم في حالة خطيرة.

وقال متحدث باسم مستشفى كوكس برانسون إن سبعة أشخاص تمت معالجتهم في وهم من البالغين والأطفال.

وتداول ناشطون ووسائل إعلام أميركية مقطع فيديو للحادث:​