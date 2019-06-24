مقتل 11 عسكريا تشاديا في هجوم لمتشددين   

قتل 11 عسكرياً تشادياً على الأقلّ في كمين نصبه لهم مسلّحون من جماعة بوكو حرام الجهادية في بلدة بمنطقة بحيرة تشاد غربي البلاد الجمعة، وفق ما أفادت السلطات المحلية مساء الأحد.

وقال مسؤول في السلطة المحلية لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ "الجيش التشادي خسر 11 رجلاً بينهم ثلاثة ضباط (...) كما أصيب ستة عسكريين آخرين بجروح".

وأضاف أن في صفوف المهاجمين "قتل 26 عنصراً من بوكو حرام" خلال تصدّي الجيش لهم.

وكان مصدر أمني أفاد في وقت سابق بسقوط "ثمانية قتلى هم سبعة عسكريين وأحد حراس زعيم محلي".

وحسب مصدر أمني آخر فقد تعرض عناصر الجيش "لكمين في مكان غير بعيد من نغوبوا في منطقة بحيرة تشاد".

وتشهد منطقة بحيرة تشاد تجدّداً لهجمات الجماعة الجهادية النيجيرية منذ حزيران/يونيو 2018. وسجّلت مذاك تسعة هجمات لبوكو حرام في الأراضي التشادية.

وفي نهاية آذار/مارس، قتل 23 جندياً تشادياً في هجوم على قاعدة متقدّمة على الضفة الشمالية الشرقية للبحيرة.