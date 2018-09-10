مقتل 11 متشددا في شمال سيناء

أعلنت السلطات المصرية الاثنين مقتل 11 مسلحا في اشتباكات مع الشرطة في مدينة العريش بشمال سيناء.

وقال مسؤول أمني لوكالة الصحافة الفرنسية إن "11 إرهابيا لقوا مصرعهم في العريش"، بعد أن تلقت قوات الشرطة معلومات عن "اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية لمحطة وقود مهجورة بمنطقة جسر الوادي بالعريش وكرا لهم استعدادا لتنفيذ عمليات إرهابية ضد القوات".

وأضاف أن الشرطة داهمت مكان اختباء المتشددين، لكنها "فوجئت بإطلاق الأعيرة النارية من قبلهم وتم التعامل معهم ما أسفر عن مقتل 11 عنصرا".

وفي التاسع من شباط/ فبراير بدأ الجيش عملية عسكرية شاملة في شبه جزيرة سيناء لملاحقة تنظيم داعش. وأسفرت الحملة حتى الآن عن مقتل نحو 300 من "التكفيريين" وما يزيد على 30 جنديا، بحسب أرقام الجيش.