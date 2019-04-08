تنديد أممي بمقتل مدنيين في صنعاء 

أعلنت الأمم المتحدة الاثنين مقتل 11 يمنيا بينهم خمس طالبات وجرح آخرين في صنعاء الأحد، من دون أن توضح ظروف إصابتهم.

وتحدثت معلومات عن وقوع انفجار بينما اتهم الحوثيون التحالف الذي تقوده السعودية، بشن غارة أدت إلى مقتل وإصابة العشرات. لكن التحالف نفى أن يكون شن أي غارات جوية على صنعاء الأحد.

وقال بيان صادر عن منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي إن "التقارير الأولية أشارت إلى أن 11 شخصا مدنيا منهم خمس طالبات، لقوا حتفهم وجرح العشرات من المدنيين" الأحد في مديرية شعوب في صنعاء.

وندد البيان بمقتل المدنيين من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

والحرب في اليمن مستمرة منذ 2014 بين الحوثيين المدعومين من إيران، والقوات الموالية للحكومة المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية.

وأوقعت الحرب حوالي 10 آلاف قتيل منذ بدء عمليات التحالف في 26 آذار/مارس 2015، بحسب منظمة الصحة العالمية. ويعتبر مسؤولون في المجال الإنساني أن الحصيلة الفعلية أعلى بكثير.

وجعل النزاع ملايين اليمنيين على شفير المجاعة، فيما وصفته الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.