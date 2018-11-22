مقتل 12 مسلحا في سيناء

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل 12 مسلحا خلال عملية مزدوجة في سيناء شمال شرقي مصر.

وقال بيان للوزارة إن قوات الأمن قتلت أولا خمسة مسلحين خلال استهدافها وكرا لمجموعة من المسلحين في العريش، وتمكنت بعد تتبع خط سير الباقين من تحديد خمسة آخرين وقتلهم خلال تبادل لإطلاق النار.

وعثرت قوات الأمن على أسلحة وذخائر وعبوات ناسفة مع المسلحين، بحسب البيان.

وتشهد سيناء هجمات متفرقة ضد الجيش والشرطة في الأغلب تنفذها جماعة "أنصار بيت المقدس" التي أعلنت ولاءها لتنظيم داعش.

ومنذ شباط/فبراير الماضي يخوض الجيش المصري عملية عسكرية في سيناء، تمكن خلالها من قتل مئات المشتبه بانتمائهم لهذا التنظيم.