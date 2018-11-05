مقتل 13 في هجوم لطالبان شرقي أفغانستان

قتل ما لا يقل عن 13 من قوات الجيش والشرطة الأفغانية في هجوم شنه مسلحون على نقطة تفتيش مشتركة في ولاية غزني شرقي البلاد الاثنين.

وأفاد عارف نوري المتحدث باسم حاكم الولاية بأن سبعة جنود وستة من عناصر الشرطة قتلوا، بينما أصيب أربعة عسكريين في الهجوم الذي وقع في وقت مبكر الاثنين وتبنته طالبان.

وأشار المتحدث إلى أن نقطة التفتيش المشتركة للجيش والشرطة أقيمت قبل يومين في منطقة استراتيجية لقطع مسار إمدادات لطالبان، مشيرا إلى أن الهجوم أسفر عن دمار وإحراق نقطة التفتيش.

وأرسلت تعزيزات أفغانية إلى موقع الهجوم في منطقة خوجياني، لكن المسلحين نصبوا كمائن عديدة على طول الطريق، وفق نوري.

وأضاف المسؤول الأفغاني أن ستة مسلحين قتلوا فيما أصيب أكثر من 10 آخرين خلال معركة استمرت ثلاث ساعات مع القوات الأفغانية.

ويأتي الهجوم في وقت يسيطر مسلحو طالبان على ما يقرب من نصف أفغانستان مع هجمات شبه يومية تستهدف قوات الأمن.

وصعدت طالبان هجماتها في غزني، إذ اجتاحت في أغسطس/آب أجزاء من عاصمة المقاطعة ما دفع مئات السكان إلى الفرار من المدينة بسبب الاشتباكات العنيفة بين القوات الأفغانية والمسلحين. وأودت تلك المعارك بحياة حوالي 120 من أفراد قوات الأمن والمدنيين ونحو 200 مسلح كثير منهم من المقاتلين الأجانب، وفقا لرواية السلطات الأفغانية.

وتعد ولاية غزني الوحيدة من بين 34 ولاية أفغانية لم تجر فيها الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول/أكتوبر لأسباب أمنية، وتم تأجيل التصويت هناك لمدة عام.