مقتل 14 شخصا بتفجير في مدينة الباب شمالي سوريا

قتل 14 شخصاً على الأقل غالبيتهم مدنيون السبت جراء تفجير سيارة مفخخة في مدينة الباب بشمال سوريا، التي تسيطر عليها فصائل تركية موالية لأنقرة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.



وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "14 شخصاً بينهم تسعة مدنيين على الأقل قتلوا جراء تفجير سيارة مفخخة عند نقطة تجمع لسيارات الأجرة وحافلات نقل الركاب في مدينة الباب".

على صعيد متصل وثق المرصد السوري مقتل شخص متأثراً بجراح أصيب بها صباح اليوم السبت جراء استهداف سيارة كان يستقلها بعبوة ناسفة في بلدة الراعي الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا بريف حلب الشمالي الشرقي، حيث يعمل المستهدف كمترجم للقاعدة التركية في البلدة.