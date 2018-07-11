مواجهات بين النظام وداعش في ريف درعا الغربي

أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن تفجير انتحاري جنوب سورية الثلاثاء تسبب في مقتل 14 جنديا ومسلحا مؤيدا للحكومة.

ووقع الهجوم بقرية "زيزون" التي سيطرت عليها قوات الحكومة هذا الأسبوع في إطار هجوم واسع النطاق حققت فيه السيطرة على 80 في المئة من مساحة المحافظة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الهجوم أسفر عن مقتل 14 جنديا ومسلحا من فصائل وقعت هدنة مع الحكومة.

ووقع الهجوم على بعد أربعة كيلومترات من الحدود الأردنية وأقل من ستة كيلومترات من الحدود مع مناطق السيطرة الإسرائيلية في الجولان.

وجاء التفجير في الوقت الذي شنت فيه طائرات روسية غارات مكثفة على مناطق سيطرة "جيش خالد بن الوليد" المرتبط بداعش في حوض اليرموك في ريف درعا الغربي.

وكان عشرات الآلاف قد فروا من مناطق سيطرة داعش باتجاه خط وقف إطلاق النار مع إسرائيل في هضبة الجولان.