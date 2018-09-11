مقتل 21 عسكريا سوريا بكمين في تلول الصفا

قتل 21 عنصرا من القوات النظامية السورية والمسلحين الموالين لها في كمين نصبه تنظيم داعش في آخر منطقة يتحصن فيها في جنوب شرق سورية، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن داعش نصب الكمين ليلا في منطقة تلول الصفا التي تعد آخر نقطة يتحصن فيها المسلحون في بادية السويداء قرب الحدود الإدارية مع محافظة دمشق.

وتسببت اشتباكات اندلعت إثر ذلك بمقتل ثمانية عناصر من التنظيم، وفق المرصد الذي أفاد بإصابة العشرات من المقاتلين من الطرفين بجروح.

وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" من جهتها الثلاثاء أن وحدات الجيش تخوض "اشتباكات عنيفة مع إرهابيي داعش".

وأشارت إلى تنفيذ سلاحي الطيران والمدفعية "رمايات مركزة ضد أوكار وتحصينات" التنظيم في المنطقة المعروفة بطبيعتها الصخرية والواقعة في عمق بادية السويداء الشرقية.

المصدر: أ ف ب