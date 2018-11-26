مقتل 22 شرطيا أفغانيا في هجوم لطالبان

قتل 22 شرطيا أفغانيا على الأقل في هجوم نفذته حركة طالبان في ولاية فرح بغرب أفغانستان، حسب ما أعلن مسؤول محلي الاثنين.

وقال الطبيب شير أحمد ويدا الذي يدير مستشفى فرح إنه "تم نقل 22 جثة وشرطيين اثنين جريحين إلى مستشفى فرح".

وتبنت حركة طالبان الهجوم. وقال المتحدث باسم الحركة قاري يوسف أحمدي في رسالة عبر تطبيق "واتساب" إنه "تم تدمير أربع مركبات وتمت مصادرة كمية كبيرة من الأسلحة".

وقال عضو مجلس الولاية عبد الصمد صالحي إن قافلة الشرطة التي استهدفتها طالبان كانت في طريقها إلى لاش وا جوياين وتقل قائد شرطة المنطقة المعين حديثا، عندما تعرضت للهجوم. وأضاف قانه أن القائد الجديد قتل في الهجوم أيضا.

وتشن حركة طالبان هجمات بشكل منتظم على قوات الأمن الأفغانية في ولاية فرح التي تقع على الحدود مع إيران، وقد شهدت الولاية معارك كثيفة في السنوات الأخيرة.