مقتل 3 جنود أميركيين في حادث خلال تدريب

قال الجيش الأميركي إن ثلاثة من جنوده لقوا حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون في قاعدة فورت ستيوارت هانتر الجوية بولاية جورجيا عندما تعرضت سيارتهم المدرعة لحادث خلال تدريب.

وقال مسؤولون في القاعدة التي توجد في جنوب شرقي جورجيا، على تويتر، إن الحادث وقع في وقت مبكر من صباح الأحد وتعرضت له سيارة قتالية تزن 37 طنا من طراز برادلي التي تستخدمها قوات المشاة.

وأضاف المسؤولون أن الجنود الثلاثة الآخرين نقلوا لمستشفى وين العسكري.

ولم يتسن الاتصال بمسؤولي القاعدة للتعليق، حسب رويترز.

ووصف الجيش الأمريكي الواقعة بأنها حادث لكنه لم يقدم تفاصيل.