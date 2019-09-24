الداخلية المصرية: مقتل ستة عناصر من الإخوان باشتباكات مع الشرطة

أعلنت السلطات المصرية أن قوات الشرطة قتلت ستة أشخاص، يشتبه في انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في البلاد، خلال إطلاق نار بالقاهرة.



وذكرت وزارة الداخلية في بيان مقتضب الثلاثاء أن الستة قتلوا "في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة أثناء مداهمة وكرهم بمدينة 6 أكتوبر".

وأضاف البيان أن القتلى "كانوا بصدد الإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية خلال الفترة المقبلة".



ولم يفصح البيان عن موقع المداهمة، أو ما إذا كان أي من عناصر الشرطة أصيب في الاشتباكات.



وصنفت مصر جماعة الإخوان منظمة إرهابية عام 2013، واعتقل الآلاف من أعضائها.



وهذا الحادث يأتي ذلك بعد أيام من "مظاهرات نادرة" مناهضة للحكومة في عدة مدن مصرية انطلقت الجمعة، حيث اعتقلت السلطات المئات، واتهمت الإخوان المسلمين بالوقوف وراءها لزعزعة أمن البلاد.

ويقاتل الجيش المصري في سيناء جماعات مسلحة تتبع لتنظيمي القاعدة وداعش، حيث أسفرت الاشتباكات عن مقتل عدد من الجنود وأفراد الأمن فيما تمكن الجيش من القضاء على عدد كبير من المسلحين في تلك المناطق.

