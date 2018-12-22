روسيا.. مقتل 9 عمال في منجم بوتاس

قتل تسعة عمال حاصرهم الدخان داخل منجم بوتاس في روسيا.

وقالت لجنة التحقيقات الروسية السبت إن العمال حاصرهم الدخان داخل منجم تابع لشركة أورالكالي الروسية لإنتاج البوتاس ولقوا حتفهم على الأرجح.

وأورالكالي واحدة من أكبر منتجي البوتاس في العالم.

وأوضحت الشركة أن عملية إنقاذ بدأت بعد حادث وقع في منجم في منطقة سوليكامسك التي تبعد نحو 1500 كيلومتر شمال شرقي موسكو.

وأشارت اللجنة إلى أن ثمانية عمال تعدين تمكنوا من الفرار لكن تسعة ما زالوا مفقودين، و"لا يوجد اتصال مع من بقوا تحت الأرض".

وأفادت اللجنة أنها فتحت دعوى جنائية "إذ إن هناك أسسا كافية للاعتقاد بأن الأشخاص المتواجدين في منطقة الدخان لقوا حتفهم".