مقدونيا تعتقل سبعة أشخاص بشبهة 'الإرهاب'

أعلنت شرطة مقدونيا الثلاثاء اعتقال سبعة أشخاص يشتبه في التحاقهم بصفوف التنظيمات المسلحة في العراق وسورية.

المشتبه بهم، وجميعهم من مواطني مقدونيا وتتراوح أعمارهم بين 23 و41 عاما، اعتقلوا ليل الاثنين بناء على مذكرات اعتقال دولية.

وستوجه له تهمة "المشاركة في جيش أجنبي وتشكيلات شرطية وشبه عسكرية أجنبية".

وتجرم تشريعات مكافحة الإرهاب في مقدونيا المشاركة في أية جماعات شبه عسكرية أو في أية صراعات مسلحة بالخارج.

وسيواجه المشتبه بهم، في حال إدانتهم، أحكاما بالسجن قد تصل إلى 10 سنوات.

جدير بالذكر أن حوالي 130 مواطنا مقدونيا انضموا إلى تنظيم داعش، وشاركوا في الحرب في سورية، وقد لقي 12 على الأقل منهم مصرعهم في المعارك.