مقديشو.. هجوم انتحاري يستهدف مجمعا حكوميا

قتل ستة أشخاص على الأقل، بينهم طفل، بعد أن فجر انتحاري سيارة ملغومة خارج مجمع حكومي في العاصمة الصومالية مقديشو.

وقال النقيب محمد حسين إن الانتحاري حاول اقتحام نقطة تفتيش لكن قوات الأمن أوقفته، الأمر الذي دفعه لتفجير السيارة بالقرب من بوابة مقر مقاطعة حولواداغ.

وأضاف أن أربعة آخرين أصيبوا، معظمهم طلاب في مدرسة قريبة.

وقال مسؤولون إن هناك إمكانية لوقوع المزيد من الضحايا، حيث أدى الانفجار إلى هدم بنايات مجاورة، بما في ذلك مسجد.

وقال حسين متهما حركة الشباب بالوقوف وراء الهجوم "لقد فشلوا حرفيا في تحقيق هدفهم بإسقاط أكبر عدد من الضحايا".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار الذي أنهى فترة هدوء بمقديشو.

وتستهدف حركة الشباب الصومالية المتطرفة مناطق في العاصمة بتفجيرات وهجمات مسلحة، بينهم انفجار في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي أودى بحياة 512 شخصا على الأقل.