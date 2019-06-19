مقررة الأمم المتحدة تدعو لتحقيق دولي بمقتل خاشقجي

دعت مقررة الأمم المتحدة أنييس كالامار الأربعاء الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش إلى فتح تحقيق جنائي دولي حول قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت كالامار في تقرير جديد أصدرته إن هناك أدلة كافية قد تربط ولي عهد السعودية بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده في اسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر الفائت.



وأضافت أن قتل خاشقجي يشكل "إعداما خارج إطار القضاء".

وأكد على ضرورة أن يفتح غوتيريش "تحقيقا جنائيا دوليا للمتابعة بدون تدخل أي دولة".

وفي تقريرها، قالت كالامار المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات العشوائية والقتل خارج نطاق القانون إنها "حددت دليلا موثوقا يستدعي المزيد من التحقيق في المسؤولية الفردية لمسؤولين سعوديين كبار من بينهم ولي العهد" الأمير محمد بن سلمان.