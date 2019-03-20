مقرر أممي يلغي زيارة للمغرب لغياب التعاون

أعلن مقرر خاص في الأمم المتحدة معني باستقلال القضاة والمحامين الثلاثاء "عدم التمكن من زيارة المغرب" هذا الأسبوع "لعدم وجود ضمانات" من حكومة الرباط.

وقال دييغو غارسيا سايان في بيان "من المؤسف للغاية أن اقتراحات أماكن الزيارة وبرنامجها لم تأخذها الحكومة في الاعتبار".

وقال الخبير المستقل للأمم المتحدة المكلف من قبل مجلس حقوق الانسان "إنه شرط أساسي لممارسة مهام المقرر الخاص أن يكون قادرا على تحديد أولوياته بحرية، وضمنها الاماكن التي سيزورها".

وكان من المقرر أن يزور غارسيا سايان المغرب من 20 إلى 26 آذار/مارس "لدراسة تأثير التدابير الهادفة إلى ضمان استقلال ونزاهة القضاء والمدعين العامين، فضلا عن الممارسة المستقلة لمهنة المحامي".