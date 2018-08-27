مقطع صوتي يكشف ما دار بين الحكام قبيل احتساب ضرية جزاء

كشف مقطع فيديو نشرته قناة "أن بي سي سبورت" الحوار الذي دار بين حكم الساحة ومساعده وحكام تقنية الفيديو قبيل احتساب ضربة جزاء لتشيلسي ضد مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي الموسم الماضي التي أقيمت في آيار/مايو.

وتم الكشف عن الحديث الذي جرى بين الحكام لأول مرة، أثناء منح ركلة جزاء لصالح نجم تشيلسي إيدين هازارد بعد أن تم اسقاطه من قبل مدافع مانشستر يونايتد فيل جونز داخل منطقة الجزاء.

ويظهر خلال الفيديو كيفية تواصل حكم الساحة الإنكليزي مايكل أوليفر مع مساعده والحكام الآخرين.

This is what referees hear and say on the field during a VAR decision. Shown on NBCSN just now. pic.twitter.com/8CnGA4Iv2e — Para (@Paracelsus) August 26, 2018

وبعد دخول هازارد لمنطقة الجزاء واعتراضه من قبل جونز يصرخ الحكم المساعد "حرمان لفرصة محققة تسجيل هدف"، فيجيب حكم الساحة "ليس الآن، ليس الأن".

وبعدها يشير الحكم إلى وجود مخالفة ضد مانشستر يونايتد ويمنح ضربة جزاء لتشيلسي.

وفورا يقول أحد حكام تقنية الفيديو سنلقي نظرة فاحصة على اللقطة، فيما يمكن سماع الحكم وهو يقول للاعبي مانشستر يونايتد أن اللاعب "لم يتمكن من الحصول على الكرة" في إشارة منه لمدافع الفريق فيل جونز.

وبعد فترة من النقاشات بين لاعبي الفريقين مع الحكم، يقوم حكم تقنية الفيديو بتأكيد ضربة الجزاء الممنوحة لتشيلسي.

وتم اعتماد تقنية الفيديو للمرة الأولى في إنكلترا الموسم الماضي خلال مسابقتي الكأس فيما تم رفض طلب استخدامها في مباريات الدوري.

وبدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" باستخدام تقنية الفيديو المعروفة باسم"VAR" خلال بطولة كأس القارات 2017 ومونديال روسيا 2018.