بمناسبة العيد.. مقهى أميركي يقدم مشروبات مجانية

نظم مقهى أميركي بمدينة لوس أنجليس الأميركية، تدريبا لموظفيه على قبول التنوع الثقافي، بعد حادثة طرد مسلمات في عام 2016.

خطوة مقهى Urth جاءت بالتعاون مع الاتحاد الأميركي للحريات المدنية.

ومن المقرر أن يقدم الموظفون بالمطعم مشروبات وحلويات مجانا للمرتادين يوم السبت احتفالا بعيد الفطر.

ويأتي تدريب الموظفين والعروض المجانية ضمن تسوية لنزاع نشب بين مجموعة نساء مسلمات ومدير المقهى.

وقالت سبع نساء في 22 نيسان/أبريل 2016، إن مدير مقهى Urth في منطقة شاطئ لاغونا دعاهن للمغادرة لمجرد أنهن مسلمات، بينما قال مدير المقهى حينها إنهن تخطين مدة الجلوس المسموح بها خلال ساعات الذروة.

وعقب الحادثة وضح المقهى سياسة الجلوس لديه للتأكيد على أنها تخص جميع الزبائن من دون استثناء، ووجه تعليمات للموظفين بضرورة احترام تنوع الخلفيات الثقافية للزبائن.

وجاءت الدعوة القضائية المرفوعة ضد سلسلة المقاهي على خلفية تهمة مخالفة قانون الحريات المدنية في كاليفورنيا، والذي تنص إحدى مواده على ضرورة المساواة في تقديم الخدمات داخل الأماكن العامة بغض النظر عن الخلفية الثقافية.