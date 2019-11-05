محتجز في إيران.. 25 مليون دولار لمن يقدم معلومة عن هذا الرجل

إنه الأميركي روبرت ليفينسون، العميل السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي اختفى في إيران عام 2007.

قالت عنه مجلة "التايم Time" الأميركية إنه صاحب أطول فترة احتجاز في تاريخ الرهائن الأميركيين.

أما ابنه فيقول " منذ 12 عاما ننتظر عودة والدي، لكن الثابت لدينا أن الرهائن يعودون إلى أوطانهم إلا والدي".

الرئيس دونالد ترامب رفع المكافأة لمن يدلي بمعلومات أو يساعد في الوصول إلى ليفينسون لتقفز من خمسة ملايين دولار إلى 25 مليون دولار، وفق موقع قناة فوكس الأميركية.

برنامج "المكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية نشر على موقعه الإلكتروني دعوة لمن يدلي بمعلومات تفيد في الوصول إلى العميل السابق، وقال " يعرض برنامج مكافآت من أجل العدالة مكافأة تصل إلى 20.000.000 دولار لمن يدلي بأي معلومات تقودنا إلى المكان الآمن واسترجاع وإعادة روبرت أ. ليفنسون. كما أننا نضمن لك السرية التامة، وربما توفير مكان آخر. فإذا كانت لديك أية معلومات بخصوص ذلك، يرجى الاتصال بأقرب سفارة أو قنصلية أمريكية أو مكتب FBI".

ووفق المعلومات المتوفرة فإن ليفينسون محتجز منذ نحو 12 عاما في إيران.

وتسعى الإدارة الأميركية جاهدة للوصول إلى أي معلومات تزيل الغموض عن قضية ليفينسون التي باتت ترهق عائلته التي لجأت إلى القضاء الفدرالي حيث رفعت دعوى قضائية ضد طهران، لكن من دون جدوى.

عائلة ليفينسون أصدرت بيانا عقب إعلان إدارة ترامب رفع المكافأة وقال إن "هذه هي الذكرى الـ40 لاحتجاز 52 أميركيا رهائن مدة 444 يوما" في إشارة غلى اقتحام السفارة الأميركية في طهران عام 1979 واحتجاز أميركيين فيها. لكن العائلة أشارت إلى أن ليفينسون محتجز منذ 4624 يوما.

وأوضحت العائلة في البيان أن إيران "يجب ان تنهى احتجاز ليفينسون"، كي يتمكن من العودة لوطنه.