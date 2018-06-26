استمع لأولادك.. لحمايتهم من المخدرات

مصطفى هاشم/ خاص بـموقع الحرة

"أنا عمري سنة وشهرين وثمانية أيام فقط، وأمي أصيبت بالسرطان بسببي"، هكذا يقول مجدي المتعافي من إدمان المخدرات مؤخرا، باكيا على 30 عاما قضاها في تناولها.

يضيف مجدي الذي كان يعمل في مجال السياحة لكنه طرد من عمله بسبب تعاطيه المخدرات التي دفعته للسرقة "كانت المخدرات هي أمي واختي وصاحبي ومراتي وكل حاجه بالنسبة لي لكنها ذلتني حتى أصبحت سجين حقنة حجمها 3 سنتيمتر.. كنت راجل كويس، لكني تحولت إلى سارق وكاذب ومطارد".

مجدي واحد من ضمن الذين تورطوا في إدمان المخدرات نتيجة عدم حصولهم على الاهتمام الكافي من والديه، ووجد الملاذ في أصدقاء تعرف عليهم في سن المراهقة كانوا يهربون معا من المدرسة.

ويقول الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في مصر لـ"موقع الحرة" إن خط الدفاع الأول هو الأسرة لكن دورها تراجع كثيرا بسبب انشغال الأهل بالأمور الاقتصادية، والإحصاءات تقول إن 58 في المئة من المدمنين يعيشون مع الأب والأم، كما أن عدم الاستقرار السياسي ساهم بشكل كبير".

هل تستمع لأولادك؟

هل تعرف خطط أولادك وأين هم؟ هل تستمع لهم؟ هل تتعرف على متطلبات من هم في سنهم؟

"استمع لأولادك وأعطهم وقتك" رسالة تنبيه الأمم المتحدة هذا العام بشأن توعية الآباء والأمهات حول المخدرات، فالإصغاء إلى الأطفال والشباب هو الخطوة الأولى لمساعدتهم على نمو صحي وآمن بعيدا عن الانحراف إلى عالم المخدرات.