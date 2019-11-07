مكملات غذائية واستغاثة.. معلومات جديدة عن وفاة هيثم أحمد زكي

بعد أن توفي في منزله بالقاهرة عن عمر ناهز 35 عاما، نشرت صحف مصرية تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان هيثم أحمد زكي والتي تحقق فيها الشرطة حاليا للوقوف على أسباب الوفاة.

الشرطة استمعت لأقوال حراس المجمع السكني الذي يقيم فيه زكي في منطقة السادس من أكتوبر.

وقال أفراد الأمن إن زكي استغاث بهم بعد إصابته بقيئ قبل أن ينقلوه إلى صيدليه لتلقي حقنة.

وقالت مصادر أمنية لصحيفة الوطن المحلية أن الشرطة عثرت على جثة زكي في حمام شقته.

وحسب وسائل إعلام مصرية، لم يرد زكي على اتصالات من أقرباء له في هذا اليوم.

وحسب موقع مصراوي، شعر زكي بألم في بطنه نتيجة تناول "مكملات غذائية".

وزكي يعيش وحده في منزله ولم يكن متزوجا.

ويبلغ زكي من العمر 35 عاما وبدأ حياته الفنية بعد رحيل والده أيقونة السينما المصرية أحمد زكي، حين استكمل دور والده في آخر أعماله السينمائية فيلم "حليم"، إذ إن والده رحل قبل انتهاء تصوير العمل.