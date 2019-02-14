ترامب سيعلن الطوارئ على الحدود

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز الخميس إن الرئيس دونالد ترامب سيتخذ إجراءات تنفيذية تشمل إعلان حالة طوارئ للحصول عَلى تمويل لبناء جدار حدودي مع المكسيك.

وأوضحت ساندرز أن الرئيس سيوقع مشروع ميزانية الحكومة الذي تم التوصل إليه بين الديمقراطيين والجمهوريين تجنبا "لإغلاق" جديد لإدارات حكومية.

وكان زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ ميتش مكونيل قال في وقت سابق الخميس يدعم إعلان الرئيس "حالة الطوارئ الوطنية"، وهو الإجراء الذي يسمح للرئيس بتجاوز الكونغرس لجمع الأموال.

ومن جانبها قالت رئيسة مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، نانسي بيلوسي: "ما يحصل على الحدود ليس حالة طوارئ".

وأضافت "سنقوم بتقييم خياراتنا في حال تم اعلان حالة الطوارئ. وقد نلجأ للقضاء للوقوف ضد ذلك القرار لكن علينا اولا ان ننتظر قرار الرئيس أولا".