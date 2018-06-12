بالصور.. ملكة جمال العراق تزور إسرائيل

نشرت ملكة جمال العراق سارة عيدان صورا لها على إنستغرام تظهر فيها رفقة ملكة جمال إسرائيل أدار غاندلسمان. ونشرت عيدان الإثنين، صورتها مع غاندلسمان خلال إحدى جلسات التصوير معلقة عليها بـ "اجتمعنا مجددا".

وتظهر ملكة جمال العراق للعام 2017 في صورة أخرى وهي تتناول وجبة بامية في مطعم يهودي عراقي بمدينة القدس.

كما ظهرت عيدان بصحبة غاندلسمان في مقطع آخر وهما تلقيان التحية، إذ قالت غاندلسمان "سلام" بينما قالت عيدان "شالوم".