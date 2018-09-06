ملك الأردن: الكونفدرالية مع الفلسطينيين خط أحمر

أكد العاهل الأردني عبد الله الثاني الأربعاء رفض بلاده فكرة إقامة كونفدرالية مع الفلسطينيين، مشددا على أن الموضوع "خط أحمر" بالنسبة للمملكة.

ونقل بيان صادر عن الديوان الملكي عن الملك عبد الله قوله خلال لقائه متقاعدين عسكرين ومحاربين قدامى "نسمع كل عام عن موضوع الكونفدرالية، وجوابي، كونفدرالية مع مين؟ هذا خط أحمر بالنسبة للأردن".

وأكد البيان أن الأردن يرى أن "لا بديل عن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وأي طرح خارج هذا الإطار لا قيمة له".

وطرح مسؤولون أميركيون يعملون على وضع خطة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين فكرة إقامة كونفدرالية مع الأردن على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وفق ما أعلنته ناشطة في حركة "السلام الآن" غير الحكومية الإسرائيلية بعد لقائها عباس الأحد.

وأبلغ عباس نشطاء من الحركة خلال اجتماع في رام الله فحوى محادثات أجراها مع جاريد كوشنر مستشار الرئيس دونالد ترامب ومبعوث الرئيس الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، حسب ما ذكرت الناشطة هاغيت عوفران لوكالة الصحافة الفرنسية.

وليس واضحا متى جرت المحادثات بين المسؤولين الأميركيين وعباس الذي يرفض مقابلة الأميركيين منذ اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ويفضل البعض في اليمين الإسرائيلي إقامة كونفدرالية فلسطينية-أردنية كوسيلة لتفادي منح وضعية الدولة الكاملة للفلسطينيين في الوقت الراهن. وفي تسوية مثل هذه، يمكن لإسرائيل أيضا أن تتجنب تحمل مسؤولية 3.5 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية.