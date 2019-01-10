مباراة 'النشامى'.. ملك وعامل نظافة

صورة تداولها مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي دفعت عاهل الأردن الملك عبد الله بن الحسين لاستضافة عامل نظافة أردني.

خالد الشوملي ظهر في صورة يقف خلف زجاج أحد المقاهي ليشاهد مباراة المنتخب الأردني الأحد مع منافسه الأسترالي في كأس آسيا لكرة القدم والتي انتهت بفوز الأول بهدف دون رد.

الصورة حازت تعاطفا على منصات التواصل الاجتماعي مع عامل النظافة، وبعدها دعاه الملك لمشاهدة المباراة التالية لمنتخب "النشامى" الخميس ضد سوريا مع نجله الحسين.

وقال ولي العهد الحسين عبر "إنستغرام": "استمتعت وجلالة سيدنا بصحبة أخي خالد الشوملي".