ملك العواصف يتجه غربا.. واستمرار حالة التأهب في الصين

بدأت الحياة في العودة تدريجيا إلى طبيعتها على طول ساحل الصين الجنوبي الذي تضرر بشدة، حيث تمايلت البنايات الشاهقة وغمرت المياه الفنادق الساحلية وحطم إعصار مانغخوت النوافذ.

وعادت خدمات السكك الحديد وشركات الطيران والعبارات إلى العمل، كما أعيد فتح الكازينوهات في منطقة القمار في ماكاو.

وشرعت طواقم العمل في إزالة الأشجار المتساقطة والحطام في هونغ كونغ الاثنين بعد الدمار الكبير الذي خلفه الإعصار في المركز المالي الأحد.

وأوردت السلطات الصينية نبأ وفاة أربعة أشخاص بسبب سقوط الأشجار ومواد البناء في مقاطعة قوانغدونغ الصناعية.

وقتل ما لا يقل عن 65 شخصا عندما اجتاحت العاصفة شمالي الفلبين خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل أن يضرب جنوبي الصين.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الصينية إن المناطق الجنوبية من البلاد معرضة للمزيد من الأمطار الغزيرة الاثنين مع تحرك الإعصار غربا.

وقالت الهيئة الصينية الاثنين إنه من المتوقع هطول ما بين 100 و160 ملليمترا من الأمطار جراء الإعصار الذي أطلق عليه "ملك العواصف".

ويعد مانغخوت من بين أكبر عشر عواصف تهب على جنوب شرق الصين منذ عام 1949 إذ تصل سرعة الرياح داخله إلى نحو 162 كيلومترا في الساعة.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن تقارير قولها إن شخصين لقيا حتفهما في قوانغدونغ أكبر أقاليم الصين من حيث الكثافة السكانية.

وأضافت أن ما يربو على 2.45 مليون شخص اضطروا للإجلاء.